Redondela (Pontevedra) reclama a la Xunta arreglar de forma urgente la avenida que une Chapela y Teis

Redondela (Pontevedra) ha reclamado a la Xunta de Galicia que arregle de forma urgente la Avenida de Vigo a su paso por Chapela. Esta carretera transcurre por esta parroquia y por el barrio vigués de Teis, donde el gobierno gallego ya ha completado las obras de humanización —aquí denominada Avenida de Galicia— .

Esta actuación cubrió 1,5 kilómetros, entre el instituto de Teis y el límite con Redondela, y supuso una inversión autonómica de 6,7 millones de euros. Por eso, la alcaldesa de la localidad, Digna Rivas, confía en que la consellería de Planificación de Infraestructuras "tenga la misma sensibilidad con los vecinos de Chapela".

El gobierno local demanda a la Xunta que cumpla con el compromiso adquirido en 2019, ya que se trata de una carretera de competencia autonómica y esencial en las comunicaciones entre Vigo y Redondela, tanto de vehículos como de peatones. Así, Rivas reclama unas infraestructuras "seguras y habitables donde los peatones ganen espacio" en Chapela.

Redondela considera esta actuación una "necesidad imperiosa", una humanización que llegaría hasta el Alto da Encarnación. "No sólo mejoraría la movilidad y la seguridad de los vecinos, sino también aumentaría las posibilidades de negocio de los bajos comerciales de esta zona, actualmente muchos de ellos en desuso", ha asegurado la regidora socialista.

Por su parte, el concelleiro de Infraestructuras e Sostinibilidade, Roberto Vilar, ha advertido que también son necesarias obras de reparación en "zonas ya humanizadas que presentan hundimientos en el firme y rampas metálicas muy deterioradas que suponen un peligro". Asimismo, ha señalado deficiencias como la falta de zonas verdes, problemas de iluminación y falta de seguridad.

Además, ha explicado que en el tramo entre el cruce de la avenida Estación hasta el Alto da Encarnación quedaron "800 metros sin humanizar" que suponen una "barrera arquitectónica". "Impiden el tránsito de personas con movilidad reducida", ha alertado el edil de Redondela.