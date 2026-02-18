Un lunes menos lunes en Vigo: La ONCE repartió 75.000 euros a dos compradores

Cupones de la ONCE en un kiosko de A Coruña, en una imagen de archivo. Enrique Romanos Tardío

El pasado lunes la suerte sonrió a dos ciudadanos olívicos. Los boletos del Cupón Diario de la ONCE que compraron tuvieron premio, más concretamente, 35.000 euros en cada uno, algo que han celebrado en la organización.

Rogelio Campo González, uno de los 21.000 vendedores de la organización, fue el encargado de repartir este pellizco desde su quiosco ubicado en el número 121 de la viguesa Avenida de Florida.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.