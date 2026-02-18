Los familiares del vigués fallecido en Burgos ven "inocentes" a los amigos detenidos: "No tienen la culpa"

Los familiares del vigués que falleció en junio del año pasado en Burgos consideran "inocentes" a los dos amigos detenidos como presuntos autores de un delito de homicidio imprudente. Yibrán Javier Rodríguez murió electrocutado dentro de un aerogenerador en Burgos (Castilla y León).

Como informa Europa Press, la madre y la hermana de Yibrán han asegurado que los dos hombres detenidos, de 25 y 31 años de edad, "no tienen la culpa". Han explicado que los tres se encontraban en la zona, un paraje de Quintanilla Sobresierra (Burgos) para realizar fotografías.

Ambas han relatado que Yibrán practicaba urbex, una disciplina artística que busca fotografiar lugares construidos por el ser humano abandonados, en ruinas o de difícil acceso. De esta manera, han querido desmentir que se tratase de un reto viral.

La familia del joven, que tenía 23 años en el momento de su muerte, ha reivindicado que Yibrán pretendía dejar un legado fotográfico con fotos "diferentes, impactantes", debido a que era un apasionado de la fotografía. Así, subrayan que el fallecido entró de forma premeditada en el aerogenerador, basándose en una investigación previa que había realizado sobre estas infraestructuras.

Además, insisten en que "no era un vándalo", por lo que trataba de dejar tal y como se había encontrado todo aquello que fotografiaba. De esta manera, explican que sus amigos cerrasen la rejilla de ventilación por la que el joven accedió al interior del molino, con el objetivo de no causar daños.

La idea de los jóvenes, insiste la familia, era que Yibrán les abriese la puerta principal del aerogenerador desde dentro, ya que los molinos disponen de un sistema de seguridad que sí permite abrirla desde el interior. No obstante, falleció electrocutado, al tener el molino el generador eléctrico abajo, no como los que había estudiado el joven, apostilla la familia tras encontrar vídeos en el ordenador del fallecido.

La madre, María, ha mostrado su "shock" al conocer la detención de los amigos de su hijo, que finalmente han sido puestos en libertad tras declarar ante la Guardia Civil, según ha dicho. La familia no presentará cargos contra ellos al considerarlos "inocentes".