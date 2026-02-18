Caballero acusa a la Xunta de hundir el campo de fútbol de la ETEA: "Le damos cinco días para resolverlo"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha acusado a la Xunta de Galicia de "hundir" e "inutilizar" el campo de fútbol de la ETEA. El regidor olívico ha advertido de que un movimiento de tierras causado por las obras que realiza el gobierno gallego en el enclave ha provocado el hundimiento de la instalación deportiva.

"No solamente hacen una obra equivocada, sino que dañan seriamente un campo de fútbol y de rugby. Todo mal, ni siquiera hacen bien las obras", ha denunciado el alcalde en un audio distribuido a los medios de comunicación.

Caballero hace referencia a la construcción de la residencia de la tercera edad promovida por la Fundación Amancio Ortega, cuya ubicación considera "equivocada". "Las residencias de gente mayor tienen que estar en sitios urbanos poblados, no pueden estar en una esquina de la ciudad", ha indicado.

"Fue la Xunta, con una obra indebida y mal hecha, la que nos hundió una parte del campo", ha acusado el regidor socialista, quien ha afirmado que la instalación "no tiene seguridad" y "no está en condiciones" para los usuarios.

Además, Caballero ha censurado la actitud del Partido Popular de Vigo. "Yo esperaba que salieran denunciando que la Xunta inutilizó un campo de fútbol en Vigo. Están callados, no dicen nada", ha aseverado el alcalde, quien ha dado cinco días al gobierno gallego para arreglar el desperfecto: "Si en cinco días no lo resuelven, lo hacemos nosotros y le pasaremos la factura".