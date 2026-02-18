Año y medio de cárcel para los gestores de un club de alterne de Vigo por no asegurar a sus trabajadoras

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a un año y seis meses de cárcel, respectivamente, a los dos gestores de un club de alterne de la ciudad como autores de un delito contra los derechos de los trabajadores. Del mismo modo, deberán indemnizar a la Tesorería General de la Seguridad Social con 1.566 euros. En la sentencia, los magistrados también suspenden la actividad de la sociedad a través de la cual gestionaban el club durante cinco años.

Por otro lado, un tercer acusado ha sido condenado a cinco meses de prisión como cómplice del citado delito, pues, según el Tribunal, éste se encargaba de recibir y contratar verbalmente a las trabajadoras, a las que explicaba las normas. También cobraba a los clientes y entregaba a las mujeres su porcentaje.

La Audiencia entiende acreditado que los acusados gestionaban el club, dedicado a la prostitución y al alterne, donde emplearon a varias trabajadoras sin dar de alta en la Seguridad Social, incluyendo a algunas en situación irregular y sin autorización para trabajar.

Por último, en la sentencia los jueces explican que, además del reconocimiento de los hechos realizado en el juicio por parte de los acusados, cuentan con corroboraciones de los mismos, entre ellas, pruebas documentales como las actas de inspección conjunta de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedad Documental, y la Inspección Laboral en el club.

El fallo no es firme, pues cabe presentar recurso ante el TSXG.