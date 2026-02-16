El tiempo en Vigo: La semana arranca con lluvias, pero se espera un cambio de tónica

Hubo que esperar al Día de Los Enamorados para que el sol hiciera su aparición en la ciudad olívica, y ahora toca aguardar al fin oficial del Entroido en Vigo para ver un cambio de tónica en lo que a la situación meteorológica se refiere.

Vigo arrancará la semana con inestabilidad y precipitaciones, que irán pasando de persistentes a "orballo" y de este, a cielos cubiertos o despejados. Parece que, por fin, de cara a este ecuador de mes habrá un giro en lo que tiene que ver con el tiempo.

Hoy lunes las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 15 grados, mientras que la mínima bajará ligeramente, hasta los 11 grados, mañana martes. Ya el miércoles, día en el que se empezarán a notar cambios, los cielos presentarán cielos en alternancia de nubes y claros, y temperaturas que se moverán poco.

Las primeras predicciones apuntan a un cambio de tendencia que se notará ya especialmente el viernes, aunque para el jueves todavía se estima una probabilidad alta de lluvias.