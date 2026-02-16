Miriam Rifai, primera comisaria jefa de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Vigo y Redondela

Miriam Rifai Corpas se ha convertido en la primera mujer en acceder a la jefatura de la Brigada de Seguridad Ciudadana en la Comisaría de Vigo-Redondela. Rifai Corpas es la primera comisaria de la plantilla.

El subdelegado del Gobierno en la provincia, Abel Losada, recibió este domingo a la nueva responsable. En la presentación en la Subdelegación, la comisaria estuvo acompañada por el comisario jefe provincial, Juan José Díaz, y por el comisario de Vigo, Ramiro Gómez.

Hasta su ascenso y traslado, Miriam Rifai ejercía como inspectora-jefe en la Unidad de Coordinación Operativa de Málaga. Ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía en 1998 y ha servido en las brigadas de Policía Judicial y Extranjería, además de ocupar puestos de responsabilidad en diversas unidades operativas.

Inició su carrera como inspectora en la Unidad Central de Estupefacientes de la Comisaría General de la Policía Judicial. Es licenciada en Biología y cuenta con dos cruces al Mérito Policial con distintivo blanco y una cruz de la Guardia Civil.