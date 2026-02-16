El mal tiempo vuelve a afectar al tráfico aéreo de Vigo: dos vuelos desviados a Santiago

El mal tiempo vuelve a afectar al tráfico aéreo de Vigo. En esta ocasión no ha sido el viento, sino problemas de visibilidad los que han impedido el aterrizaje de dos vuelos procedentes de Madrid, que han sido desviados a Santiago de Compostela, según ha informado Aena.

Como recoge Europa Press, el vuelo procedente de Madrid operado por Air Nostrum y con llegada prevista a las 9:45 horas ha sido desviado al aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro. El vuelo asociado, de regreso con destino a Madrid, se ha hecho desde Santiago.

Igualmente, el vuelo de Air Europa también procedente de Madrid, con salida a las 10:30 horas de la capital acabó siendo desviado a Lavacolla. En ambos casos los problemas de visibilidad por la niebla impidieron los aterrizajes.