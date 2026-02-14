El PP de Vigo precisa que los ciudadanos presentaron 15.000 quejas en el Concello

El Partido Popular de Vigo ha precisado que, en el transcurso de 2025, los ciudadanos vigueses presentaron al Concello más de 15.000 quejas. Una cifra que calificaron de "escandalosa" y, además, a este respecto, han pedido que se aclare cuántas de ellas fueron atendidas.

Según Luisa Sánchez, las reclamaciones tuvieron que ver con cuestiones como el mal estado de las vías o aceras, o con la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones municipales o el mobiliario urbano. También se reportaron accidentes en la vía pública, abandono de vehículos y quejas sobre el funcionamiento del transporte urbano.

"Todas las quejas están contabilizadas, pero lo que queremos saber en el Partido Popular es cuántas de ellas han recibido una respuesta”, ha concluido Luisa Sánchez.