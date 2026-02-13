Rosa Fontaíña, fundadora de la 'Rede de Mulleres Veciñais' será Viguesa Distinguida

Rueda de prensa de la 'Rede de Mulleres Veciñais'. Rede de Mulleres

Rosa Fontaíña será nombrada el próximo mes de marzo Viguesa Distinguida. Así lo anunció esta mañana el regidor local, Abel Caballero, quien aseguró que "tiene todos los méritos" para este reconocimiento.

El alcalde vigués calificó a Fontaíña como "una pionera" en la lucha contra la violencia de género y como "una histórica" del movimiento vecinal. Además, la futura Viguesa Distinguida fundó hace tres décadas la "Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos" en Vigo.

Dicha entidad fue presidida por Rosa Fontaíña hasta el pasado 2025 "acompañando a mujeres en momentos muy difíciles". "La propondremos con todos los méritos como Viguesa Distinguida", concluyó el regidor.