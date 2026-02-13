Once millones para que Ponteareas (Pontevedra) aborde su regeneración más ambiciosa

El Concello de Ponteareas se prepara para abordar, en los próximos años, diversos proyectos que mejorarán el municipio de manera social y estructuralmente, así como en materia de servicios sociales.

Para lo anterior, la localidad ha conseguido la mayor cuantía de su historia: 11 millones de euros. Así se puso de manifiesto en el pleno convocado por la Red de Iniciativas Urbanas, que se convocó en aras de abordar la ejecución de los proyectos del Plan de Acción Integrado y que contarán con el apoyo de los fondos FEDER.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la creación de una gran biblioteca municipal, que contará con más de 2.500 metros cuadrados. Además, en materia de infraestructuras se reurbanizará la Praza Bugallal, con una inversión superior a los 900.000 euros.

Por último, se creará un centro de día en Guláns y otro en Xinzo y se crearán infraestructuras para el acompañamiento de mayores. Lo anterior en el marco social. También en este ámbito se construirán nuevos centros sociales y casas culturales.