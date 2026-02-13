La borrasca 'Oriana' desluce el inicio del Entroido en Vigo: Este viernes lloverá todo el día

No habrá paz para los paraguas. Los colores típicos del Entroido se verán empañados por la lluvia y por la presencia de este atuendo imprescindible en los inviernos gallegos, en general, y vigueses, en particular.

El desfile de borrascas continúa y parece que la encargada de deslucir el carnaval será "Oriana" que, además, hoy activará el aviso naranja por olas en toda la provincia de Pontevedra. Se prevé que llueva durante toda la jornada, aunque, de cara al último tramo del día, podría estabilizarse la situación atmosférica.

Hoy viernes, día 13, los cielos estarán cubiertos y se formarán precipitaciones en forma de chubascos. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 14 grados.

Por contra, parece que mañana sábado por fin reinará la estabilidad meteorológica, aunque no por mucho tiempo. Eso sí, las mínimas sufrirán un importante descenso, retrocediendo hasta los seis grados.

Ya el domingo regresarán de nuevo las lluvias. Las temperaturas se moverán entre los nueve y los 13 grados.