13 años y al volante, en Vigo: Le coge el coche a su madre mientras ella recogía una compra

La Policía Local de Vigo pondrá en conocimiento de las autoridades judiciales competentes unos hechos ocurridos en la ciudad olívica el pasado 11 de febrero y protagonizados por un menor de apenas 13 años de edad que, en el momento en el que su madre paró el vehículo en el que viajaban para recoger una compra, cogió el volante y condujo marcha atrás.

El menor, que circuló por el entorno de calle Aragón, fue interceptado por un agente fuera de servicio, que se percató de que quien iba al volante tenía rasgos "claramente infantiles", motivo que le llevó a contactar a una patrulla.

Según fuentes de la Policía Local, a su llegada, observaron cómo el coche circulaba marcha atrás unos 150 metros, realizando "una maniobra antirreglamentaria y constituyendo un peligro para el resto de los usuarios de la vía".

Por lo anterior, los policías actuantes interceptaron al turismo, comprobando que en su interior sólo se encontraba un menor situado al volante. Realizadas las gestiones oportunas, se tuvo conocimiento que el conductor tenía 13 años de edad.

En el momento de la intervención se personó en el lugar la titular y responsable del vehículo, es decir, la madre del menor, que manifestó "en estado de nerviosismo", que ella había parado su vehículo sobre la acera, con el motor en marcha, para recoger una compra, dejando a su hijo de 13 años en el asiento del copiloto y desconociendo lo ocurrido.

Debido a que el menor, dicen desde la Policía Local, carece de habilitación para conducir, y la responsable del vehículo "ha puesto con su acción en una clara situación de riesgo y desprotección, tanto al menor como a terceros usuarios de la vía", los hechos serán trasladados "a las autoridades judiciales".