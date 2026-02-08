Un tren Vigo-A Coruña registra más de una hora de retraso tras el restablecimiento del servicio en Galicia

Primeras incidencias tras la vuelta del tráfico ferroviario en Vigo este domingo. Los pasajeros del tren en dirección A Coruña llevan más de una hora esperando para subirse a su tren. Hasta ese momento no se habían registrado retrasos y los trabajadores de Renfe habían notificado menor afluencia de la habitual.

Según han informado fuentes presenciales a Treintayseis, el tren de Media Distancia 01982 en dirección A Coruña registra más de una hora de retraso. Debía partir de la ciudad olívica a las 18:15 horas y pasadas las 19:15 horas decenas de viajeros continuaban esperando en el vestíbulo de la estación de Vialia.

Renfe a confirmado a este medio que dicho tren salió de Vigo con 70 minutos de retraso debido a una "incidencia operativa".

Estos primeros retrasos suceden tras el restablecimiento del tráfico ferroviario con origen y destino Vigo. Renfe confirmó a primera hora de la mañana la reanudación de la Alta Velocidad y de Media Distancia y, sobre las 11:00 horas, comenzaron a realizarse los primeros servicios regionales desde Guixar.

Ahora bien, el trayecto Regional entre Vilagarcía de Arousa y Santiago de Compostela se está realizando por la línea de Alta Velocidad, por lo que Renfe ha puesto a disposición de los pasajeros de Padrón, Pontecesures, Catoira y Osebe un transporte alternativo por autobús.

Cabe destacar, además, que la línea del Miño, que conecta Vigo con Ourense, continúa suspendida por riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierra. Por tanto, acumula su cuarto día consecutivo sin servicio, mientras que el Tren Celta que une Vigo y Oporto continúa operando.

Menor afluencia

Muy pocos pasajeros habituales han querido madrugar pese a tener ya a su disposición los trenes desde Urzáiz. Una poca afluencia que también se ha trasladado a la tarde, cuando suele haber más actividad debido a los universitarios y trabajadores que retornan a sus hogares "laborables", según trabajadores de Renfe en Urzáiz.

Es el caso de una pareja de amigos que se dirigen en estos momentos hacia Madrid. "Porque vinimos a preguntar, si no no sabríamos qué hacer", apuntan. Ambos critican la falta de información por parte de Renfe y la confusión generada estos días, que han solventado llegando a la estación con más de una hora de antelación.

La "incertidumbre" y la "desconfianza" en el servicio pueden ser las causas del menor número de pasajeros este domingo, aunque la estación de autobuses de Vigo tampoco está registrando una mayor cifra de viajeros. Así lo confirman en la taquilla, ya que quizás muchas personas hayan optado por su vehículo personal para viajar.

Cabe recordar que el servicio ha estado suspendido desde el jueves, por lo que muchos viajeros no han podido realizar sus viajes de ida y ya se encuentran en sus destinos habituales de cada domingo.