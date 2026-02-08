Ofrecido por:
Renfe restablece el servicio ferroviario regional entre Vigo Guixar y A Coruña
La operadora pública ha decidido restablecer el servicio de los trenes Regionales, aunque el tramo entre Vilagarcía de Arousa y Santiago de Compostela se realizará por la línea de Alta Velocidad
Información relacionada: Vigo vuelve a tener trenes: Renfe reanuda el servicio ferroviario de Alta Velocidad y Media Distancia
Restablecido también el servicio ferroviario entre Vigo Guixar y A Coruña. Renfe ha decidido poner en funcionamiento de nuevo los trenes Regionales entre ambas ciudades, empleando la línea de alta velocidad entre Vilagarcía de Arousa y Santiago de Compostela debido al estado de la vía.
Así lo ha comunicado este domingo la operadora pública a través de un mensaje publicado en la red social X, en el que ha informado de que los vecinos de Padrón, Pontecesures, Catoira y Osebe contarán con un plan de servicio alternativo por carretera.
De esta forma, el Eje Atlántico vuelve a estar operativo a falta de recuperar el servicio ferroviario entre Vigo Guixar y Ourense. No hay novedades sobre la Línea del Miño, río que continúa en vigilancia ante el riesgo de crecidas.
ACTUALIZACIÓN GALICIA · 8 de febrero— InfoRenfe (@Inforenfe) February 8, 2026
🟢 Se restablece el servicio ferroviario para trenes Regionales que circulan entre Vigo Guixar, Santiago y A Coruña empleándose la línea de alta velocidad entre Vilagarcía y Santiago.
🚍 Debido al estado de la infraestructura ferroviaria,…
A primera hora de la mañana, los trenes de Alta Velocidad y Media Distancia han comenzado a circular, tras tres días suspendido el tráfico por climatología adversa y riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierra. No así el Regional entre Vigo Guixar y A Coruña debido a la presencia de árboles en la vía.
Servicio interrumpido desde el jueves
Renfe ha mantenido suspendida la circulación ferroviaria con origen o destino Vigo desde este jueves 5 de febrero, debido a las "condiciones meteorológicas adversas" y al "riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierra" en el Eje Atlántico.
Además, a pesar de las críticas y demandas comunicadas por las autoridades locales, Renfe no ha ofrecido alternativas a los pasajeros afectados. Concello, Xunta y BNG han reclamado durante estas jornadas autobuses como plan de transporte alternativo.
Suspensión "a petición" de Renfe
En los pasados días, Renfe insistió en que, pese a que Adif autorizase la circulación "en algunos tramos", decidió seguir con servicios suprimidos hasta la mejoría de las predicciones de riesgo para "dar garantía a trabajadores y viajeros".
Por su parte, Adif remarcó que la suspensión fue "a petición de la operadora": "Nosotros no teníamos ningún punto dañado". No obstante, durante esta el viernes se registraron dos incidencias que afectaron a trenes de mercancías, según indicaron fuentes consultadas por Europa Press.