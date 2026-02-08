El PP de Vigo agradece la intervención de Rueda con Renfe y critica la "actitud pasiva" de Caballero

El Partido Popular (PP) de Vigo ha agradecido este domingo la intervención del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ante las incidencias ferroviarias registradas desde el jueves en Galicia y, en particular, en la ciudad olívica. Asimismo, han criticado la "actitud pasiva" del alcalde Abel Caballero.

El líder del gobierno gallego mantuvo este sábado una conversación con el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en la que le trasladó su preocupación por la falta de comunicación y de alternativas tras suspender indefinidamente el tráfico ferroviario con origen y destino Vigo.

La presidenta local del PP, Luisa Sánchez, considera que su formación y Alfonso Rueda han demostrado "liderazgo y compromiso con Vigo", mientras que Caballero "no ha sabido defender los intereses de la ciudad porque no quería incomodar a su jefe, Pedro Sánchez".

Los populares han criticado así lo que consideran una "actitud pasiva" del regidor olívico, "limitándose a realizar una breve declaración en el transcurso del tercer día con la circulación suspendida". Cabe recordar que el Concello de Vigo había emitido el jueves por la tarde un comunicado en el que reclama a Renfe un servicio alternativo por carretera.

"Renfe no puede dejar desatendidos y sin servicio de transporte a los viajeros y viajeras de Vigo", urgía Praza do Rei en un mensaje en el que solicitaba autobuses que circulasen "con las mismas frecuencias que el tren y con capacidad suficiente para el traslado de todas y todos los usuarios".