Juzgan por estafa a un comercial de neumáticos de O Porriño (Pontevedra)

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra acoge el próximo martes, 10 de febrero, el juicio contra un comercial de una empresa de neumáticos de O Porriño que se enfrenta a tres años de prisión acusado de realizar pedidos que incorporaba a su patrimonio y que no pagaba por valor de más de 70.000 euros.

Según la información de la Fiscalía recogida por Europa Press, el hombre cumplimentó a mano varias "hojas de pedido" en las que indicó el nombre de persona o empresa que supuestamente realizaba el encargo, así como la fecha del pedido, el número de neumáticos a entregar, su medida, marca y precio.

Posteriormente, se las remitía por escrito a la empresa que, "creyendo cierto lo manifestado por su empleado", cumplimentó los encargos y entregó la mercancía comprometida en el lugar indicado.

Una vez allí, continúa el Ministerio Fiscal, el acusado los recogía personalmente y los incorporaba a su patrimonio sin abonar la cantidad a la empresa.

Para el Ministerio Fiscal, estos hechos son constitutivos de un delito de estafa, por lo que procede imponer al acusado la pena de tres años de prisión. Además, en concepto de responsabilidad civil, solicita indemnizar a la empresa con 71.200 euros.