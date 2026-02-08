Ofrecido por:
Calendario laboral de Soutomaior 2026: días festivos y puentes
Así queda el calendario laboral de Soutomaior para este 2026
El calendario laboral cuenta con 14 días festivos cada año. En el caso de Galicia, nueve son fiestas nacionales, tres las establece la comunidad autónoma y las dos restantes los elige cada ayuntamiento.
Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), Soutomaior (Pontevedra) contará con 14 días festivos en 2026. Te contamos cuáles son los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en esta localidad durante todo el año.
Festivos locales en Soutomaior
Los festivos locales elegidos por el Concello de Soutomaior son los mismos que en años anteriores. El municipio celebrará el Lunes de Pascua y la fiesta del Patrón.
- Lunes de Pascua: 6 de abril, lunes
- Fiesta del Patrón: 6 de agosto, jueves
Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia
Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes de los del año anterior:
- San José: 19 de marzo, jueves
- San Juan: 24 de junio, miércoles
- Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado
Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:
- Año Nuevo: 1 de enero, jueves
- Viernes Santo: 3 de abril, viernes
- Día del Trabajador: 1 de mayo, viernes
- Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, sábado
- Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, lunes
- Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, martes
- Navidad: 25 de diciembre, viernes
Los festivos restantes son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero (ya celebrado), que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.
Los puentes de Soutomaior en 2026
Teniendo en cuenta el calendario de 2026, estos son los puentes posibles de Soutomaior en el año 2026:
- Posible puente de Año Nuevo: festivo jueves 1 de enero
- Posible puente del día de Reyes: el 6 de enero cae en martes
- Posible puente de San José: el 19 de marzo cae a jueves
- Puente de Semana Santa: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5
- Puente por Lunes de Pascua: el 6 de abril se suma al puente de Semana Santa
- Puente del Día del Trabajador: el 1 de mayo es viernes
- Posible puente de San Juan: el miércoles 24 de junio es festivo
- Posible puente por la fiesta del Patrón: el 6 de agosto cae en jueves
- Posible puente de la Inmaculada Concepción: el día 8 de diciembre cae en martes
- Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes
Otros festivos de la comarca de Vigo
Estos son los festivos de los otros 10 ayuntamientos de la comarca de Vigo:
- Baiona: 16 de julio, día de la festividad de la Virgen del Carmen; 25 de septiembre, festividad de San Cosme y San Damián
- Fornelos de Montes: 6 de abril, Lunes de Pascua; 10 de agosto, fiestas de San Lorenzo
- Gondomar: 17 de marzo, Martes de Carnaval; 17 de agosto, San Roque
- Mos: 15 de junio, fiesta de la Rosa; 7 de agosto, San Mamede
- Nigrán: 29 de junio, San Pedro; 24 de agosto, San Roque Camos
- O Porriño: 11 de julio, San Benito; 28 de septiembre, día del Cristo
- Pazos de Borbén: 15 de enero, San Amaro; 6 de abril, Lunes de Pascua
- Redondela: 13 de abril, lunes del Cristo; 4 de junio, Jueves de A Coca
- Salceda de Caselas: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 20 de julio, Lunes del Cristo
- Vigo: 28 de marzo, fiesta de la Reconquista; 17 de agosto