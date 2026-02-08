Ofrecido por:
Calendario laboral de Salceda de Caselas 2026: días festivos y puentes
Así queda el calendario laboral de Salceda de Caselas para este 2026
El año 2026 contará con un total de 14 jornadas festivas para descansar o programar un viaje en familia o con amigos.
En el caso del municipio de Salceda de Caselas, los vecinos disfrutarán de nueve festivos nacionales, tres autonómicos y dos locales.
Festivos locales de Salceda de Caselas
Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), Salceda de Caselas ya ha comunicado los dos festivos locales elegidos para este 2026: celebrará el Martes de Carnaval y el lunes del Cristo.
- Martes de Carnaval: 17 de febrero, martes
- Lunes del Cristo: 20 de julio, lunes
Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia
Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes de los del año anterior:
- San José: 19 de marzo, jueves
- San Juan: 24 de junio, miércoles
- Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado
Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:
- Año Nuevo: 1 de enero, jueves
- Viernes Santo: 3 de abril, viernes
- Día del Trabajador: 1 de mayo, viernes
- Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, sábado
- Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, lunes
- Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, martes
- Navidad: 25 de diciembre, viernes
Los festivos restantes son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero (ya celebrado), que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.
Los puentes de Salceda de Caselas en 2026
Teniendo en cuenta el calendario de 2026, estos son los puentes posibles de Salceda de Caselas en el año 2026:
- Posible puente de Año Nuevo: festivo jueves 1 de enero
- Posible puente del día de Reyes: el 6 de enero cae en martes
- Posible puente por Carnaval: el 17 de febrero cae en martes
- Posible puente de San José: el 19 de marzo cae a jueves
- Puente de Semana Santa: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5
- Puente del Día del Trabajador: el 1 de mayo es viernes
- Posible puente de San Juan: el miércoles 24 de junio es festivo
- Puente por la festividad del Cristo: el 20 de julio es lunes
- Posible puente de la Inmaculada Concepción: el día 8 de diciembre cae en martes
- Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes
Otros festivos de la comarca de Vigo
Estos son los festivos de los otros 10 ayuntamientos de la comarca de Vigo:
- Baiona: 16 de julio, jueves; 26 de septiembre, viernes
- Gondomar: 17 de marzo, Martes de Carnaval; 17 de agosto, San Roque
- Mos: 15 de junio, fiesta de la Rosa; 7 de agosto, San Mamede
- Nigrán: 29 de junio, San Pedro; 24 de agosto, San Roque
- Fornelos de Montes: 6 de abril, Lunes de Pascua; 10 de agosto, fiestas de San Lorenzo
- O Porriño: 11 de julio, San Benito; 28 de septiembre, día del Cristo
- Pazos de Borbén: 15 de enero, San Amaro; 6 de abril, Lunes de Pascua
- Redondela: 13 de abril, lunes del Cristo; 4 de junio, Jueves de A Coca
- Soutomaior: 6 de abril, Lunes de Pascua; 6 de agosto, fiesta del Patrón
- Vigo: 28 de marzo, fiesta de la Reconquista; 17 de agosto