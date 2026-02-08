Calendario laboral de Salceda de Caselas 2026: días festivos y puentes

El año 2026 contará con un total de 14 jornadas festivas para descansar o programar un viaje en familia o con amigos.

En el caso del municipio de Salceda de Caselas, los vecinos disfrutarán de nueve festivos nacionales, tres autonómicos y dos locales.

Festivos locales de Salceda de Caselas

Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), Salceda de Caselas ya ha comunicado los dos festivos locales elegidos para este 2026: celebrará el Martes de Carnaval y el lunes del Cristo.

Martes de Carnaval: 17 de febrero, martes

17 de febrero, martes Lunes del Cristo: 20 de julio, lunes

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes de los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado