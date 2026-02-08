Calendario laboral de Redondela 2026: días festivos y puentes

¿Cómo será el calendario laboral de 2026? Los vecinos de Redondela contarán con un total de 14 festivos, de los cuales nueve son de carácter nacional, tres autonómico y dos locales.

Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), te contamos cuáles son los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en esta localidad durante todo el año.

Festivos locales de Redondela

Redondela mantiene los mismos festivos que el año anterior. De tal forma, celebrará el lunes del Cristo y el jueves de la Coca

Lunes del Cristo: 13 de abril, lunes

13 de abril, lunes Jueves de la Coca: 4 de junio, jueves

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes de los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado