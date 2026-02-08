Ofrecido por:
Calendario laboral de O Porriño 2026: días festivos y puentes
Así queda el calendario laboral de O Porriño para este 2026
14 son los días festivos que podrán disfrutar los vecinos de O Porriño este 2026. Nueve son de carácter nacional, tres autonómico y los dos restantes locales.
¿Cómo será el calendario laboral de 2026? A continuación te detallamos el calendario completo de festivos tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG).
Festivos locales de O Porriño
O Porriño mantiene los mismos festivos locales que el año pasado. De esta forma, celebrará San Benito y la festividad del Cristo:
- San Benito: 11 de julio, sábado
- Festividad del Cristo: 28 de septiembre, lunes
Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia
Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes de los del año anterior:
- San José: 19 de marzo, jueves
- San Juan: 24 de junio, miércoles
- Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado
Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:
- Año Nuevo: 1 de enero, jueves
- Viernes Santo: 3 de abril, viernes
- Día del Trabajador: 1 de mayo, viernes
- Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, sábado
- Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, lunes
- Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, martes
- Navidad: 25 de diciembre, viernes
Los festivos restantes son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero (ya celebrado), que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.
Los puentes de O Porriño en 2026
Teniendo en cuenta el calendario de 2026, estos son los puentes posibles de O Porriño en el año 2026:
- Posible puente de Año Nuevo: festivo jueves 1 de enero
- Posible puente del día de Reyes: el 6 de enero cae en martes
- Posible puente de San José: el 19 de marzo cae en jueves
- Puente de Semana Santa: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5
- Puente del Día del Trabajador: el 1 de mayo es viernes
- Posible puente de San Juan: el miércoles 24 de junio es festivo
- Puente por la festividad del Cristo: el 28 de septiembre cae en lunes
- Posible puente de la Inmaculada Concepción: el día 8 de diciembre cae en martes
- Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae en viernes
Otros festivos de la comarca de Vigo
Estos son los festivos de los otros 10 ayuntamientos de la comarca de Vigo:
- Baiona: 16 de julio, jueves; 26 de septiembre, viernes
- Gondomar: 17 de marzo, Martes de Carnaval; 17 de agosto, San Roque
- Mos: 15 de junio, fiesta de la Rosa; 7 de agosto, San Mamede
- Fornelos de Montes: 6 de abril, Lunes de Pascua; 10 de agosto, fiestas de San Lorenzo
- Nigrán: 29 de junio, San Pedro; 24 de agosto, San Roque
- Pazos de Borbén: 15 de enero, San Amaro; 6 de abril, Lunes de Pascua
- Redondela: 13 de abril, lunes del Cristo; 4 de junio, Jueves de A Coca
- Salceda de Caselas: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 20 de julio, Lunes del Cristo
- Soutomaior: 6 de abril, Lunes de Pascua; 6 de agosto, fiesta del Patrón
- Vigo: 28 de marzo, fiesta de la Reconquista; 17 de agosto