Calendario laboral de O Porriño 2026: días festivos y puentes

14 son los días festivos que podrán disfrutar los vecinos de O Porriño este 2026. Nueve son de carácter nacional, tres autonómico y los dos restantes locales.

¿Cómo será el calendario laboral de 2026? A continuación te detallamos el calendario completo de festivos tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Festivos locales de O Porriño

O Porriño mantiene los mismos festivos locales que el año pasado. De esta forma, celebrará San Benito y la festividad del Cristo:

San Benito: 11 de julio, sábado

11 de julio, sábado Festividad del Cristo: 28 de septiembre, lunes

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes de los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado