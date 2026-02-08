Calendario laboral de Pazos de Borbén 2026: días festivos y puentes

Ya es oficial: los vecinos de Pazos de Borbén ya conocen los días festivos del calendario laboral de 2026. En total, son 14 jornadas no laborables repartidas a lo largo del año.

Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), te contamos cuáles son los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en esta localidad durante todo el año.

Festivos locales de Pazos de Borbén

Los vecinos de Pazos de Borbén han celebrado ya el 15 de enero (San Amaro) y el próximo 6 de abril (Lunes de Pascua) también será festivo en el municipio.

San Amaro: 15 de enero, jueves

15 de enero, jueves Lunes de Pascua: 6 de abril, lunes

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes de los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado