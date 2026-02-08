Ofrecido por:
Calendario laboral de Pazos de Borbén 2026: días festivos y puentes
Así queda el calendario laboral de Pazos de Borbén para este 2026
Ya es oficial: los vecinos de Pazos de Borbén ya conocen los días festivos del calendario laboral de 2026. En total, son 14 jornadas no laborables repartidas a lo largo del año.
Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), te contamos cuáles son los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en esta localidad durante todo el año.
Festivos locales de Pazos de Borbén
Los vecinos de Pazos de Borbén han celebrado ya el 15 de enero (San Amaro) y el próximo 6 de abril (Lunes de Pascua) también será festivo en el municipio.
- San Amaro: 15 de enero, jueves
- Lunes de Pascua: 6 de abril, lunes
Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia
Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes de los del año anterior:
- San José: 19 de marzo, jueves
- San Juan: 24 de junio, miércoles
- Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado
Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:
- Año Nuevo: 1 de enero, jueves
- Viernes Santo: 3 de abril, viernes
- Día del Trabajador: 1 de mayo, viernes
- Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, sábado
- Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, lunes
- Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, martes
- Navidad: 25 de diciembre, viernes
Los festivos restantes son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero (ya celebrado), que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.
Los puentes de Pazos de Borbén en 2026
Teniendo en cuenta el calendario de 2026, estos son los puentes posibles de Pazos de Borbén en el año 2026:
- Posible puente de Año Nuevo: festivo jueves 1 de enero
- Posible puente del día de Reyes: el 6 de enero cae en martes
- Posible puente de San José: el 19 de marzo cae a jueves
- Puente de Semana Santa: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5
- Puente por Lunes de Pascua: el lunes 6 de abril también es festivo y se suma al puente de Semana Santa
- Puente del Día del Trabajador: el 1 de mayo es viernes
- Posible puente de San Juan: el miércoles 24 de junio es festivo
- Posible puente de la Inmaculada Concepción: el día 8 de diciembre cae en martes
- Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes
Otros festivos de la comarca de Vigo
Estos son los festivos de los otros 10 ayuntamientos de la comarca de Vigo:
- Baiona: 16 de julio, jueves; 26 de septiembre, viernes
- Gondomar: 17 de marzo, Martes de Carnaval; 17 de agosto, San Roque
- Mos: 15 de junio, fiesta de la Rosa; 7 de agosto, San Mamede
- Nigrán: 29 de junio, San Pedro; 24 de agosto, San Roque
- Fornelos de Montes: 6 de abril, Lunes de Pascua; 10 de agosto, fiestas de San Lorenzo
- O Porriño: 11 de julio, San Benito; 28 de septiembre, día del Cristo
- Redondela: 13 de abril, lunes del Cristo; 4 de junio, Jueves de A Coca
- Salceda de Caselas: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 20 de julio, Lunes del Cristo
- Soutomaior: 6 de abril, Lunes de Pascua; 6 de agosto, fiesta del Patrón
- Vigo: 28 de marzo, fiesta de la Reconquista; 17 de agosto