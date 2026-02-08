Calendario laboral de Nigrán 2026: días festivos y puentes

¿Cómo será el calendario laboral de 2026? Los vecinos de Nigrán contarán con un total de 14 festivos, de los cuales nueve son de carácter nacional, tres autonómico y dos locales.

Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), te contamos cuáles son los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en esta localidad durante todo el año.

Festivos locales de Nigrán

Un año más, Nigrán ha modificado la elección de festivos de 2026 con respecto al anterior. Ha eliminado San Juan, que es festivo autonómico, y celebrará San Pedro.

San Pedro: 29 de junio, lunes

29 de junio, lunes San Roque: 24 de agosto, lunes

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes de los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado