Calendario laboral de Nigrán 2026: días festivos y puentes
Así queda el calendario laboral de Nigrán para este 2026
Confirmado por la Xunta de Galicia: esta es la lista completa de festivos locales para el año 2026
¿Cómo será el calendario laboral de 2026? Los vecinos de Nigrán contarán con un total de 14 festivos, de los cuales nueve son de carácter nacional, tres autonómico y dos locales.
Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), te contamos cuáles son los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en esta localidad durante todo el año.
Festivos locales de Nigrán
Un año más, Nigrán ha modificado la elección de festivos de 2026 con respecto al anterior. Ha eliminado San Juan, que es festivo autonómico, y celebrará San Pedro.
- San Pedro: 29 de junio, lunes
- San Roque: 24 de agosto, lunes
Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia
Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes de los del año anterior:
- San José: 19 de marzo, jueves
- San Juan: 24 de junio, miércoles
- Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado
Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:
- Año Nuevo: 1 de enero, jueves
- Viernes Santo: 3 de abril, viernes
- Día del Trabajador: 1 de mayo, viernes
- Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, sábado
- Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, lunes
- Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, martes
- Navidad: 25 de diciembre, viernes
Los festivos restantes son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero (ya celebrado), que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.
Los puentes de Nigrán en 2026
Teniendo en cuenta el calendario de 2026, estos son los puentes posibles de Nigrán en el año 2026:
- Posible puente de Año Nuevo: festivo jueves 1 de enero
- Posible puente del día de Reyes: el 6 de enero cae en martes
- Posible puente de San José: el 19 de marzo cae a jueves
- Puente de Semana Santa: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5
- Puente del Día del Trabajador: el 1 de mayo es viernes
- Posible puente de San Juan: el miércoles 24 de junio es festivo
- Puente por San Pedro: el lunes 29 de junio es festivo
- Puente por San Roque: el 24 de agosto cae en lunes
- Posible puente de la Inmaculada Concepción: el día 8 de diciembre cae en martes
- Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes
Otros festivos de la comarca de Vigo
Estos son los festivos de los otros 10 ayuntamientos de la comarca de Vigo:
- Baiona: 16 de julio, jueves; 26 de septiembre, viernes
- Gondomar: 17 de marzo, Martes de Carnaval; 17 de agosto, San Roque
- Mos: 15 de junio, fiesta de la Rosa; 7 de agosto, San Mamede
- Fornelos de Montes: 6 de abril, Lunes de Pascua; 10 de agosto, fiestas de San Lorenzo
- O Porriño: 11 de julio, San Benito; 28 de septiembre, día del Cristo
- Pazos de Borbén: 15 de enero, San Amaro; 6 de abril, Lunes de Pascua
- Redondela: 13 de abril, lunes del Cristo; 4 de junio, Jueves de A Coca
- Salceda de Caselas: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 20 de julio, Lunes del Cristo
- Soutomaior: 6 de abril, Lunes de Pascua; 6 de agosto, fiesta del Patrón
- Vigo: 28 de marzo, fiesta de la Reconquista; 17 de agosto