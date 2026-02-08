Ofrecido por:
Calendario laboral de Mos 2026: días festivos y puentes
Así queda el calendario laboral de Mos para este 2026
Mos (Pontevedra) contará este 2026 con un total de 14 jornadas festivas en su calendario laboral, de las que nueve serán de carácter nacional, tres autonómicas y las dos restantes locales.
Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), te contamos cuáles son los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en esta localidad durante todo el año.
Festivos locales de Mos
Mos ha elegido en 2026 los mismos festivos locales que el año anterior, de tal forma que así queda el calendario de festivos locales para los próximos meses:
- Fiesta de la Rosa: 13 de junio, sábado
- San Mamede: 7 de agosto, viernes
Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia
Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes de los del año anterior:
- San José: 19 de marzo, jueves
- San Juan: 24 de junio, miércoles
- Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado
Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:
- Año Nuevo: 1 de enero, jueves
- Viernes Santo: 3 de abril, viernes
- Día del Trabajador: 1 de mayo, viernes
- Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, sábado
- Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, lunes
- Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, martes
- Navidad: 25 de diciembre, viernes
Los festivos restantes son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero (ya celebrado), que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.
Los puentes de Mos en 2026
Teniendo en cuenta el calendario de 2026, estos son los puentes posibles de Mos en el año 2026:
- Posible puente de Año Nuevo: festivo jueves 1 de enero
- Posible puente del día de Reyes: el 6 de enero cae en martes
- Posible puente de San José: el 19 de marzo cae a jueves
- Puente de Semana Santa: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5
- Puente del Día del Trabajador: el 1 de mayo es viernes
- Posible puente de San Juan: el miércoles 24 de junio es festivo
- Puente de San Mamede: el viernes 7 de agosto es festivo
- Posible puente de la Inmaculada Concepción: el día 8 de diciembre cae en martes
- Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes
Otros festivos de la comarca de Vigo
Estos son los festivos de los otros 10 ayuntamientos de la comarca de Vigo:
- Baiona: 16 de julio, jueves; 26 de septiembre, viernes
- Fornelos de Montes: 6 de abril, Lunes de Pascua; 10 de agosto, fiestas de San Lorenzo
- Gondomar: 17 de marzo, Martes de Carnaval; 17 de agosto, San Roque
- Nigrán: 29 de junio, San Pedro; 24 de agosto, San Roque Camos
- O Porriño: 11 de julio, San Benito; 28 de septiembre, día del Cristo
- Pazos de Borbén: 15 de enero, San Amaro; 6 de abril, Lunes de Pascua
- Redondela: 13 de abril, lunes del Cristo; 4 de junio, Jueves de A Coca
- Salceda de Caselas: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 20 de julio, Lunes del Cristo
- Soutomaior: 6 de abril, Lunes de Pascua; 6 de agosto, fiesta del Patrón
- Vigo: 28 de marzo, fiesta de la Reconquista; 17 de agosto