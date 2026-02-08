Calendario laboral de Mos 2026: días festivos y puentes

Mos (Pontevedra) contará este 2026 con un total de 14 jornadas festivas en su calendario laboral, de las que nueve serán de carácter nacional, tres autonómicas y las dos restantes locales.

Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), te contamos cuáles son los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en esta localidad durante todo el año.

Festivos locales de Mos

Mos ha elegido en 2026 los mismos festivos locales que el año anterior, de tal forma que así queda el calendario de festivos locales para los próximos meses:

Fiesta de la Rosa : 13 de junio, sábado

: 13 de junio, sábado San Mamede: 7 de agosto, viernes

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes de los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado