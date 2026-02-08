Calendario laboral de Gondomar 2026: días festivos y puentes

El río Miñor a su paso por Gondomar Concello de Gondomar

Ya es oficial: Gondomar ya conoce la lista completa de los 14 festivos a disfrutar este 2026. Con todo ello, nueve festividades serán de carácter nacional, tres autonómicas y las dos restantes locales.

A continuación, te contamos cuáles son los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen este bonito municipio de 15.000 habitantes durante todo el año 2026.

Festivos locales en Gondomar

Los festivos locales elegidos por Gondomar son diferentes a los del año pasado. El Ayuntamiento ha decidido suprimir la festividad de San Benito y recuperar la de San Roque. Así queda el calendario de festivos locales:

Martes de Carnaval: 17 de febrero, martes

17 de febrero, martes San Roque: 17 de agosto, lunes

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes de los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado