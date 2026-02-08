Ofrecido por:
Calendario laboral de Gondomar 2026: días festivos y puentes
Así queda el calendario laboral de Gondomar para este 2026
Más información: Confirmado por la Xunta de Galicia: esta es la lista completa de festivos locales para el año 2026
Ya es oficial: Gondomar ya conoce la lista completa de los 14 festivos a disfrutar este 2026. Con todo ello, nueve festividades serán de carácter nacional, tres autonómicas y las dos restantes locales.
A continuación, te contamos cuáles son los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen este bonito municipio de 15.000 habitantes durante todo el año 2026.
Festivos locales en Gondomar
Los festivos locales elegidos por Gondomar son diferentes a los del año pasado. El Ayuntamiento ha decidido suprimir la festividad de San Benito y recuperar la de San Roque. Así queda el calendario de festivos locales:
- Martes de Carnaval: 17 de febrero, martes
- San Roque: 17 de agosto, lunes
Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia
Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes de los del año anterior:
- San José: 19 de marzo, jueves
- San Juan: 24 de junio, miércoles
- Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado
Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:
- Año Nuevo: 1 de enero, jueves
- Viernes Santo: 3 de abril, viernes
- Día del Trabajador: 1 de mayo, viernes
- Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, sábado
- Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, lunes
- Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, martes
- Navidad: 25 de diciembre, viernes
Los festivos restantes son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero (ya celebrado), que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.
Los puentes de Gondomar en 2026
Teniendo en cuenta el calendario de 2026, estos son los puentes posibles de Gondomar en el año 2026:
- Posible puente de Año Nuevo: festivo jueves 1 de enero
- Posible puente del día de Reyes: el 6 de enero cae en martes
- Posible puente de Carnaval: el 17 de febrero es martes
- Posible puente de San José: el 19 de marzo cae a jueves
- Puente de Semana Santa: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5
- Puente del Día del Trabajador: el 1 de mayo es viernes
- Posible puente de San Juan: el miércoles 24 de junio es festivo
- Puente de San Roque: el 17 de agosto cae en lunes
- Posible puente de la Inmaculada Concepción: el día 8 de diciembre cae en martes
- Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes
Otros festivos de la comarca de Vigo
Estos son los festivos de los otros 10 ayuntamientos de la comarca de Vigo:
- Baiona: 16 de julio, jueves; 26 de septiembre, viernes
- Fornelos de Montes: 6 de abril, Lunes de Pascua; 10 de agosto, fiestas de San Lorenzo
- Mos: 15 de junio, fiesta de la Rosa; 7 de agosto, San Mamede
- Nigrán: 29 de junio, San Pedro; 24 de agosto, San Roque Camos
- O Porriño: 11 de julio, San Benito; 28 de septiembre, día del Cristo
- Pazos de Borbén: 15 de enero, San Amaro; 6 de abril, Lunes de Pascua
- Redondela: 13 de abril, lunes del Cristo; 4 de junio, Jueves de A Coca
- Salceda de Caselas: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 20 de julio, Lunes del Cristo
- Soutomaior: 6 de abril, Lunes de Pascua; 6 de agosto, fiesta del Patrón
- Vigo: 28 de marzo, fiesta de la Reconquista; 17 de agosto