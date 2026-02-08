Calendario laboral de Fornelos de Montes 2026: días festivos y puentes

Playa de Fornelos de Montes. Foto: Concello de Fornelos de Montes

Ya se conoce la lista completa de los 14 festivos a disfrutar este 2026 en Fornelos de Montes (Pontevedra). Los vecinos de este municipio de 1.600 habitantes disfrutarán de nueve festivos nacionales, tres autonómicos y dos locales.

Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), Fornelos de Montes (Pontevedra) contará con 14 días festivos en 2026. Te contamos cuáles son los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en esta localidad durante todo el año.

Festivos locales en Fornelos de Montes

Los festivos locales elegidos por Fornelos de Montes son los mismos que en años anteriores. El municipio celebrará las festividades del Lunes de Pascua y San Lorenzo.

Lunes de Pascua: 6 de abril, lunes

6 de abril, lunes Fiestas de San Lorenzo: 10 de agosto, lunes

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes de los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado