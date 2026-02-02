Trabajadores de la auxiliar automovilística GKN rechazan en Vigo "un ERE injustificado"

Cientos de trabajadores de GKN se manifiestan contra el ERE que pretende impulsar la empresa, a día 1 de febrero de 2026 CIG

Trabajadores de la empresa GKN, auxiliar del sector del automóvil, se manifestaron este pasado domingo contra el expediente de regulación de empleo que pretende impulsar la compañía y que ellos consideran "injustificado".

La protesta partió a las 12:30 horas desde la rotonda de San Andrés de Comesaña, en las inmediaciones de la fábrica, hasta Plaza América. Lo hizo bajo el lema "Contra el ERE en GKN, por la defensa del empleo", tal y como recogió Europa Press. Los participantes también gritaron consignas como "No al ERE en GKN" y "Dirección dimisión".

Según trascendió la pasada semana, el expediente podría afectar a unos 75 empleados, lo que supone algo más del 10% de las 725 personas que conforman la empresa.

Esta es la primera de las movilizaciones anunciadas por el comité de empresa para rechazar los despidos y ha contado con cerca de mil personas, ya que a las 725 que componen el cuadro de personal se sumaron amigos, familiares y conocidos.

"Hasta aquí llegamos; no podemos permitir ningún despido en GKN Vigo, porque en el momento en que nos pongamos de perfil y permitamos un despido es el fin de la empresa. Así que convocatoria de huelga, unión sindical y fuerza", ha proclamado el presidente del comité de la CIG, Pedro Velasco.