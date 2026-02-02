El tiempo en Vigo: El día (más lluvioso) de la marmota

Febrero comienza como terminó enero: Con lluvia. Una especie de día de la marmota lluvioso que no presenta atisbos de cambio, al menos, en lo que tendrá que ver con esta semana que arranca.

Tras un breve paréntesis el pasado sábado, hoy lunes las precipitaciones les han dado los buenos días a los vigueses. Se prevé que llueva todo el día. Las temperaturas, no obstante, se recuperarán ligeramente con respecto a los últimos días del mes pasado: Se marcará una mínima de nueve grados y una máxima de 15.

Tanto para mañana martes, como para el próximo miércoles, la situación meteorológica será muy similar. Mañana, eso sí, habrá que abrigarse un poco más, pues la mínima bajará hasta los ocho grados y la máxima, hasta los 13. Con todo, el miércoles los termómetros experimentarán un ligero ascenso, marcando de nuevo temperaturas entre los nueve y los 15 grados.

Se mantiene el aviso naranja por oleaje y amarillo por viento y lluvias.