La recuperación de Praia da Punta, en Vigo, comienza por los accesos y el paseo

El regidor de Vigo, Abel Caballero, informó esta mañana de los planes de recuperación sobre a Praia da Punta, en el barrio vigués de Teis. Se trata, según precisó el alcalde, de un espacio que sufrió una pérdida importante de arena: "En este momento esto se ha estabilizado, pero queremos mejorar todo el entorno", avanzó Caballero.

Una de las primeras medidas será reacondicionar los accesos. En este sentido, ya se ha iniciado la reparación de la zona del paseo y del propio acceso, es decir, más de 300 metros cuadrados de espacio que se abordarán acorde al entorno.

Por otro lado, se introducirá nuevo mobiliario urbano y unos espigones para acopiar arena. Además, como ya precisaraTreintayseis, se construirá una piscina en el mar. "Esto será para Teis y para todo Vigo, será un lugar espléndido", concluyó el regidor.