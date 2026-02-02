Ofrecido por:
Acude a denunciar a su pareja en Salvaterra (Pontevedra) y él le envía vídeos destrozando la casa
La Guardia Civil lo detuvo tras presentar la mujer la denuncia acompañada de un parte de lesiones. El hombre pasará a disposición judicial
Un hombre de 39 años ha sido detenido el pasado sábado en la localidad de Salvaterra de Miño por un presunto delito de agresión a su pareja, quien lo denunció. Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press.
La mujer se encontraba presentando una denuncia, acompañada de un parte de lesiones, cuando el detenido comenzó a enviarle mensajes y vídeos en los que aparecía rompiendo muebles de la casa y originando un pequeño incendio.
La Guardia Civil se desplazó al domicilio procediendo a su detención. El hombre tenía lesiones breves, por lo que fue trasladado al hospital, donde aún se encuentra. En cuanto le den el alta pasará a disposición judicial.