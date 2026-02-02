Acude a denunciar a su pareja en Salvaterra (Pontevedra) y él le envía vídeos destrozando la casa

La mujer se encontraba presentando una denuncia, acompañada de un parte de lesiones, cuando el detenido comenzó a enviarle mensajes y vídeos en los que aparecía rompiendo muebles de la casa y originando un pequeño incendio.

La Guardia Civil se desplazó al domicilio procediendo a su detención. El hombre tenía lesiones breves, por lo que fue trasladado al hospital, donde aún se encuentra. En cuanto le den el alta pasará a disposición judicial.