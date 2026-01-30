La futura Plaza de España de Vigo afianza su desarrollo urbanístico con espacios verdes y viviendas

El Concello avanza en el desarrollo urbanístico de la Plaza de España. En este sentido, el próximo martes se aprobará, tal y como avanzó Abel Caballero, regidor olívico, el convenio de ejecución del planeamiento sobre tres manzanas: La primera, entre Fernando Conde y Manuel Olivié; la segunda, entre San Amaro y Manuel Olivié y la tercera, el espacio que abarca actualmente la gasolinera.

El alcalde olívico precisó que la primera manzana "permanecerá igual" debido a la edificación catalogada. El PXOM contempla, en lo tocante a la segunda, que una superficie importante -de más de 400 metros cuadrados- sea dedicada a espacios libres y zonas verdes. El propietario será el Concello a través de los preceptivos convenios.

Por último, en la zona de la gasolinera se prevé la ejecución de un edificio de viviendas y la cesión de espacios verdes -más de 500 metros cuadrados-. El objetivo es, en definitiva, que el Consistorio pueda hacer la semipeatonalización de este enclave.

Pronto se abordarán los estudios de detalle, por medio de los que se exigirá una calidad arquitectónica para los edificios: "Se marcará un hito muy importante en la ciudad de Vigo con la nueva Plaza de España", concluyó el regidor.