El Concello de Vigo desbloquea la actuación en la ETEA: "Acudimos a salvarla"

Vigo aprobará este viernes el convenio para humanizar los accesos y construir el parking de la ETEA Concello de Vigo

El regidor de Vigo, Abel Caballero, anunció este viernes el desbloqueo del proyecto en la ETEA. Más concretamente, la aprobación del convenio entre el Concello de Vigo, la Zona Franca y la Xunta de Galicia.

Así, se ejecutará la zona PS1 y se construirá un aparcamiento subterráneo en la Plaza de Armas. "Acudimos en salvación de la ETEA a efectos de su establecimiento como un campus científico-tecnológico del mar", aseveró Caballero. "La ETEA se abrió a los ciudadanos siendo yo alcalde y ahora tenemos que volver a apoyarla para su desarrollo", anotó.

Así, este convenio permitirá que Zona Franca, que invertirá más de 12 millones de euros en el aparcamiento, asuma las obras y aborde la parte de la urbanización -pagada por la Xunta-. "La ETEA está parada desde hace 14 años y por eso hacemos este convenio", concluyó el regidor.