Vigo reformará un histórico molino para transformarlo en "seña de identidad" del Barrio de Ribadavia

El Concello de Vigo dará luz verde al proyecto de reforma del Muíño do Vento del Barrio de Ribadavia, que promete convertir su parcela en un lugar de referencia para los vecinos de la zona.

"Vamos a transformar la parcela en un lugar de referencia", ha afirmado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación sobre una parcela ubicada en el número 20 del Barrio de Ribadavia.

El objetivo municipal es abrir el edificio a la ciudadanía como un "salón urbano", convirtiendo el edificio en ruinas en un edificio público. Además, la intervención supone la revitalización de todo el entorno del Barrio de Ribadavia.

"Queremos que sea una seña de identidad para todo el barrio y casi para toda la ciudad, complementando actuaciones que ya se están realizando desde hace algún tiempo", ha explicado Caballero, que ha recordado la iniciativa artística, un museo al aire libre inaugurado en junio.

El Concello destinará 357.000 euros y la actuación tendrá un plazo de ejecución de ocho meses.