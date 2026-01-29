Sorpresa en el Concello de Vigo por la paralización "absolutamente inexplicable" del plan para Alfageme

Preocupación y sorpresa en el Concello de Vigo después de conocer el informe negativo que ha realizado la Dirección Xeral de Patrimonio sobre el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Alfageme, en lo que entienden que es un "cambio de criterio" por parte de la Xunta de Galicia.

Este jueves, el Diario Oficial de Galicia (DOG) ha hecho público el informe ambiental estratégico del proyecto que tiene como promotores a Abanca, Aliseda e Inversiones Inmobiliarias Canvives, en el que se recogen las razones por las que debe replantearse el plan.

Entre los motivos, se encuentra, por ejemplo, la consideración desde Patrimonio de que no se garantiza una protección adecuada del conjunto fabril y que algunas demoliciones previstas, como las de las naves vinculadas a los almacenes y comedor, comprometerían los valores del enclave y su lectura como paisaje industrial.

Además, se señalan carencias técnicas y ambientales; se menciona la falta de documentación clave sobre la capacidad de las infraestructuras de agua y saneamiento, y se advierte de posibles problemas de contaminación acústica en zonas destinadas a vivienda, junto con otras "afecciones ambientales relevantes".

En conjunto, estos elementos llevan a exigir un procedimiento más completo y ajustes del proyecto para poder avanzar.

Indignación del Concello

"Estamos extremadamente preocupados", ha asegurado la concelleira de Urbanismo, María Xosé Caride, ya que desde el Concello entienden que la Dirección General de Patrimonio de la Xunta de Galicia "ya fijó un criterio que establecía que era perfectamente compatible el desarrollo de Alfageme", recogido en el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

Según Caride, se habían determinado los niveles de catalogación que tendrían las viviendas proyectadas, tanto en régimen de protección como vivienda libre, "algo que cumplió escrupulosamente la ficha de planeamiento de Alfageme".

Ahora, con este informe negativo, "la Dirección Xeral de Patrimonio se desdice a sí misma diciendo cosas que no dijo nunca hasta ahora, que no dijo en el informe que emitió en el año 2023 y que no dijo en el informe favorable emitido previo a la aprobación definitiva del plan general", ha añadido la concelleira.

Desde el Gobierno municipal consideran que "lo que parece es que pretende bloquear el desarrollo de la ciudad y, en particular, pretende que Alfageme continúe como está, abandonada y deteriorándose cada día", mientras su propósito es el de "poner en valor un patrimonio industrial del que nos sentimos absolutamente orgullosos".

"No se puede consentir que donde antes dijeron sí, ahora, no se sabe por qué, parece que dicen no", ha proseguido Caride, que ha indicado a la Xunta que, en caso de que no rectifiquen, que declaren "por iniciativa propia" Alfageme "bien de interés cultural".

"Lo pueden expropiar, lo pueden rehabilitar y ponerlo al servicio de la ciudad de Vigo; cuanto antes lo hagan, mejor", ha sentenciado.