El Sergas verificará la situación del hospital Povisa de Vigo tras denuncias por falta de médicos

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha iniciado un procedimiento interno de control para verificar la situación del hospital privado Ribera Povisa de Vigo tras denuncias conocidas en los últimos meses por falta de médicos.

Según fuentes del Sergas consultadas por Europa Press, estas investigaciones se han iniciado para, en su caso, adoptar las medidas oportunas que sean necesarias y han explicado que en los pliegos del nuevo contrato, que se comenzó a ejecutar en abril, se recoge la obligación de disponer del personal necesario en base a los términos recogidos y legalmente establecidos y con la máxima calidad exigible.

Desde el Sergas añaden que "se considera una condición especial de ejecución del contrato disponer en todo momento de los recursos personales necesarios para garantizar la correcta asistencia".

Para el seguimiento de estas obligaciones, Sanidade recuerda que se creó una Unidad de Supervisión y Control, incluyendo también los pliegos de la licitación objetivos de gestión sanitaria de "obligado cumplimiento". Por ello, ahora se ha iniciado este procedimiento interno tras conocerse supuestos casos de falta de médicos.