El PP aboga en Vigo por recuperar la "esencia industrial" de la ciudad

El Partido Popular de Galicia se ha reunido este jueves con el empresariado vigués con el objetivo de mostrarles su apoyo y "alternativas serias" frente a un alcalde "más preocupado por su show" y un Gobierno "más ocupado con la corrupción" que con las inquietudes del tejido empresarial.

Los populares han puesto en valor las figuras de Luisa Sánchez para hacerse cargo del Concello de Vigo y de Alberto Núñez Feijóo para "sacar a España del agujero en el que la ha metido este desastroso Gobierno".

Al este encuentro, en el que también han participado empresarios del resto de la provincia de Pontevedra, han asistido la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, y la diputada y coordinadora de Economía del Partido Popular, Irene Garrido, además de diputados autonómicos y nacionales.

Prado ha destacado que los populares se preocupan "por la gente, por conocer de primera mano al empresariado" y "trasladarle" sus iniciativas y ha puesto en valor el trabajo del partido, con Alfonso Rueda al frente, para ofrecer herramientas al empresariado y que "puedan crecer, tener futuro, que haya más industria y más empleo de calidad en Galicia".

Por su parte, Luisa Sánchez, presentada como la alternativa popular que "tiene perfectamente diagnosticados" los problemas de los empresarios locales, ha abogado porque Vigo recupere su esencia industrial y por que el sector económico "regrese al centro de la política municipal".

"Desde el PP queremos estar al lado de todos: de los sectores más emergentes, de los tradicionales y de toda aquella actividad económica que pueda generar un gran valor añadido", ha precisado, para lo que son necesarias "unas infraestructuras potentes que ayuden a nuestras empresas en la conectividad y en la competitividad", y "desarrollar suelo industrial y no solo para atraer nuevos proyectos".

También ha hecho referencia a la competencia local en fiscalidad, precisando que en los últimos tres años se haya producido una subida de 12 puntos en el IAE, al "tasazo de la basura" y a que los vigueses pagan "el agua más cara de Galicia".

Por último, Prado ha señalado al Gobierno de Abel Caballero porque Ábalos "puso su firma en el libro de honor del Ayuntamiento de Vigo" y por haber entregado la Medalla de la Ciudad a Isabel Pardo de Vera: "Le pusieron alfombra roja a la corrupción sanchista y a su machismo".