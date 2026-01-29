El Consorcio Casco Vello de Vigo continuará con la rehabilitación de edificios en la calle Real y el Berbés Xunta de Galicia

La delegada territorial de la Xunta en Vigo y presidenta del Consorcio Casco Vello (CCVV), Ana Ortiz, ha avanzado este jueves los nuevos proyectos del organismo autónomo para recuperar inmuebles en mal estado y dotar al Casco Vello de nueva vivienda.

Tras asistir al consejo de administración celebrado en la sede de la calle Ferrería, Ortiz ha informado de los planes para continuar con la rehabilitación en dos zonas simbólicas de la ciudad.

Según ha explicado, a lo largo de 2026 estará lista la licencia para actuar en los edificios situados en los números 25 y 27 de O Berbés, donde se prevé la creación de seis nuevas viviendas entre ambos inmuebles, uno de ellos ya completamente vaciado.

Además, este año se procederá a la compra del edificio del número 20 de la calle Real para iniciar su proyecto de recuperación. "El trabajo hecho durante los últimos 20 años para la recuperación del barrio histórico va a tener continuidad, porque nuestro compromiso es firme", ha afirmado.

Ortiz ha recordado que el CCVV ha rehabilitado ya 90 edificios y ha impulsado 130 viviendas y 36 locales para "dar vida de nuevo a un barrio que se encontraba en muy mal estado".

También ha anunciado que próximamente se escriturarán dos viviendas finalizadas en Hortas–San Sebastián, ya listas para entregarse a las personas adjudicatarias del sorteo público celebrado el pasado octubre.

Por último, ha subrayado que el Consorcio aprobó en otoño su Plan de Actuación 2026-2030, que identifica 25 inmuebles como prioridad y otros 20 como actuación secundaria, con una inversión total de 15,1 millones de euros financiada con ventas de inmuebles, transferencias de capital e ingresos corrientes.