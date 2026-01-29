Condenan a tres años y medio de cárcel a una mujer por traficar con cocaína en Vigo

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a tres años y medio de prisión a una mujer por tráfico de cocaína en Vigo y le ha impuesto una multa de 2.500 euros.

Según se recoge en la sentencia, la mujer fue sorprendida en posesión de una cantidad significativa de cocaína y dinero en efectivo, lo que se consideró indicativo de actividad de tráfico.

La defensa alegó que la acusada era consumidora y que la droga era para una fiesta, pero la sección quinta de la Audiencia, con sede en Vigo, desestimó esta versión.

La sala entendió que era una cantidad que excedía el consumo medio diario, además de considerar que las declaraciones de los testigos no fueron creíbles, por lo que concluye que el objetivo era traficar con la droga.

La Audiencia ha tenido en cuenta la reincidencia de la acusada, que ya había sido condenada por un delito similar, así como su situación de drogadicción.

La sentencia no es firme, pues es recurrible ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).