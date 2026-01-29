El BNG de Vigo denuncia goteras y falta de mantenimiento del CEE Saladino Cortizo BNG de Vigo

El BNG de Vigo ha instado este jueves a la Xunta de Galicia y al Concello de Vigo a poner fin a la situación de abandono que, han denunciado, sufre el Centro de Educación Especial Saladino Cortizo.

Los nacionalistas han asegurado que la falta de mantenimiento y la ausencia de inversiones estructurales vienen provocando desde hace tiempo goteras en el interior de las instalaciones, con consecuencias en el funcionamiento ordinario del centro.

Según ha explicado el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, las deficiencias han llegado al punto de obligar a trasladar de manera improvisada espacios tan relevantes como el destinado a la fisioterapia, afectando directamente a la atención educativa y terapéutica del alumnado con necesidades específicas.

"El Saladino Cortizo se ha convertido en un ejemplo más del deterioro que sufren los centros educativos públicos de Vigo por la irresponsabilidad compartida de las dos administraciones", ha añadido sobre un problema que, ha advertido, no es puntual y que se arrastra desde hace años sin respuesta efectiva, criticando que Xunta y Concello se limiten a intercambiar reproches.

Por esto, reclama que ambas administraciones asuman responsabilidades, y atiendan "con urgencia las necesidades de los centros educativos públicos" para garantizar condiciones dignas de enseñanza y de atención especializada en el Saladino Cortizo.