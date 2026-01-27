El Concello de Vigo construirá seis viviendas municipales en el antiguo Colegio Canicouva

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció este martes la pretensión del Concello de construir seis nuevas viviendas en el antiguo Colexio Canicouva. En este sentido, precisó que el edificio en cuestión era un bloque de viviendas de docentes, que llevaba tiempo sin uso.

Por otro lado, Caballero aseveró, en el marco de los proyectos de construcción de inmuebles, que están en marcha 210 viviendas en Santa Clara, y otras 401 en Esturáns. En Barreiro, 88.

En resumen, el Concello pondrá pronto a disposición de aquellas rentas más contenidas un parque de 726 viviendas. En este extremo, el regidor olívico volvió a lamentar la falta de apoyo por parte de la Xunta de Galicia, entidad a la que volvió a acusar de emitir "falsedades y mentiras" en torno a esta cuestión, para este fin. "Es un escándalo lo que está haciendo la Xunta con Vigo", insistió Caballero, quien acusó al ente público de construir menos vivienda de la que anuncia.

En esta materia, el Concello quiere poner en marcha una empresa pública municipal de vivienda, así como un plan de alquiler municipal.