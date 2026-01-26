Vigo mantendrá sus 8 juzgados de Instancia: "El Gobierno atendió nuestra causa justa"

Finalmente, Vigo mantendrá sus 8 Juzgados de Instrucción, después de que el pasado mes de junio el Ministerio de Justicia anunciase un proyecto que suponía la supresión de uno de los juzgados de la ciudad para transformarlo en uno especializado en violencia contra la mujer.

Así lo ha avanzado el alcalde, Abel Caballero, tras el anuncio del proyecto de Real Decreto en el que se recoge la creación de 500 unidades judiciales. El regidor, que ya había informado de que el ministro de Justicia, Félix Bolaño, le había trasladado de que la ciudad olívica mantendría todos sus juzgados, ha celebrado la confirmación: "El Gobierno atendió lo que le planteé, atendió la causa justa de Vigo".

Caballero ha recordado que "hace unos meses, Vigo se había quedado sin el juzgado de instrucción número 8" y que, tras reunirse con "el mundo de la justicia" de la ciudad, le pidió al Ministerio de Justicia que lo "restituyera". "En este proyecto de Real Decreto aparece el juzgado de instrucción número 8 de Vigo", ha confirmado.

"Los hechos hablan: dije que se iba a hacer, el Gobierno de España dijo que se iba a hacer y ahí está", ha sentenciado.