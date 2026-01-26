Vigo cierra parques y reúne el Cecopal ante la crecida de los ríos Eifonso y Lagares

Los efectos de la borrasca Joseph se empiezan a notar en Vigo. El Concello ha cerrado parques y ha reunido al Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) para supervisar las crecidas de los ríos Eifonso y Lagares tras las intensas lluvias registradas este lunes.

"Un fuerte temporal está azotando Galicia y todo el área de Vigo", ha afirmado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación. El regidor socialista ha informado de las medidas tomadas por el ente municipal ante el aviso amarillo por fuertes lluvias y viento decretado por la Agencia Estatal de Meteorología.

En Vigo, se prevén hasta 50 litros por metro cuadrado. Unas intensas precipitaciones que continuarán durante todo este lunes y que mantienen en alerta al Concello tras recibir alertas de crecidas en los ríos Eifonso y Lagares.

"Tenemos una atención permanente, reunimos el Cecopal", ha avanzado Caballero, que ha detallado que ya "se revisaron las zonas previsiblemente afectadas por este riesgo de inundación". "En este momento está yendo todo con normalidad", ha añadido, reafirmando que el gobierno local está llevando a cabo "una alerta de vigilancia máxima en la ciudad".

Además, el Concello ha cerrado los parques de la ciudad: Samil , O Castro, Castrelos, A Riouxa. Caballero ha asegurado que "todos los servicios municipales" están atentos "ante eventuales incidencias".