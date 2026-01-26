Rechazan la petición de los comuneros de Cabral de quedarse con otra finca de Peinador, en Vigo

Finca con vivienda titularidad de Icosa Dorada, en el entorno del aeropuerto de Peinador, en Vigo Plataforma de afectados comunidades de montes

Nuevo varapalo judicial para la Comunidad de Montes de Cabral. La sección sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha desestimado un recurso con el que trataban de hacerse con una finca y una vivienda en el monte de Cotorredondo, en la zona de Peinador.

El juzgado de primera instancia 8 de Vigo rechazó esa pretensión, al no considerar probado, como sostenían los comuneros, que esa parcela fuera monte comunal "por haberla venido poseyendo como parte integrante e inseparable del monte vecinal desde tiempo inmemorial". La Audiencia Provincial ha validado esta sentencia.

Al respecto, ha señalado que no coinciden los lindes y los mapas aportados, y ha cuestionado la validez de alguna de la documentación presentada al dudar de su autenticidad. Por tanto, el juzgado y ahora también la Audiencia, han concluido que ese terreno, del que es titular la mercantil Icosa Dorada, "no solo no está clasificado sino que ni siquiera pertenece a la Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común" de Cabral.

Por otra parte, la sentencia también cuestiona el modo de actuar del presidente de los comuneros, Luis Rodríguez, que interpuso la demanda tres años antes de contar con la autorización de la asamblea de la Comunidad. La Plataforma Galega de Afectados das Comunidades de Montes ha celebrado esta resolución, y ha recordado que en esta sentencia los comuneros de Cabral acumulan ya varios fallos en su contra.

Así, como recuerda Europa Press, en los últimos meses ha habido sentencias relativas a la propiedad de cuatro empresas en la zona de O Gorxa, una finca con vivienda en el entorno del Ifevi, un terreno en O Gorxal con una nave, u otro terreno con cuatro viviendas cerca de Peinador.

Para reclamar la titularidad de esas fincas, la Comunidad de Montes esgrime siempre que el monte les pertenece desde "tiempo inmemorial" y que esa posesión quedó plasmada en levantamientos administrativos de la última década del siglo XIX, de los que solo se conservan libretas y planos, pero no consta la aprobación final.