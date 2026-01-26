El PP de Vigo destaca la ampliación de Urgencias del Cunqueiro y la apertura del Olimpia Valencia en 2026

La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, ha puesto en valor la inversión sanitaria de la Xunta de Galicia en la ciudad, que se incrementará con la ampliación del servicio de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro y culminará con la apertura del macrocentro de atención integral Olimpia Valencia.

Sánchez ha realizado estas declaraciones tras reunirse con el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, para conocer los planes de la Consellería de Sanidade orientados a mejorar la calidad asistencial.

Según ha explicado, la próxima licitación de las obras en el Álvaro Cunqueiro permitirá sumar nueve boxes y una consulta más, con capacidad para atender hasta 120 pacientes en Urgencias, además de optimizar el triaje y habilitar un área independiente para Psiquiatría.

Por otro lado, ha calificado de "vanguardista" el CIS Olimpia Valencia, que la Xunta prevé abrir en la calle Lalín en el primer trimestre de 2026 con una inversión de 16 millones de euros, destinado a implantar nuevas unidades, incrementar personal y optimizar recursos.

Además, ha recordado que el plan funcional contempla el traslado de profesionales de Nicolás Peña, Coia, López Mora y Pintor Colmeiro a unas instalaciones más amplias y accesibles, y ha criticado a quienes "intoxican" la información sobre la reorganización prevista.

Finalmente, ha destacado que la Xunta invierte más de 1.000 millones de euros al año en el área sanitaria de Vigo.