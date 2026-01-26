El pleno de Vigo rechaza debatir el cese de la concejala de Seguridad, citada como investigada

El PSOE de Vigo rechaza debatir sobre el cese de la concejala de Seguridad de la ciudad olívica, Patricia Rodríguez, que ha sido citada a declarar como investigada en el marco de la causa abierta por el accidente mortal del 'Saltamontes' en las fiestas de la parroquia de Matamá, ocurrido en agosto de 2024. El gobierno local rechaza así las dos mociones de urgencia presentadas este lunes por el PP y el BNG.

En concreto, los socialistas han rechazado la urgencia de estas mociones planteadas a última hora por la oposición, asegurando el portavoz, Carlos López Font, que "no existe ninguna urgencia" porque al comienzo del pleno Rodríguez "no tenía comunicación oficial" de esa imputación.

"Les molesta lo extraordinariamente bien que lo hace la concejala", ha defendido Font, indicando que ni PP ni BNG "soportan lo apreciada que es en la ciudad". Para rechazar debatir sobre el tema, los socialistas acusaron a la oposición de realizar "política carroñera" y de "caza personal" con un "uso espurio" del pleno local.

"Lo urgente es que PP y BNG desaparezcan de esta política carroñera que practican pleno tras pleno. Deberían saber que la citación como investigada no es una acusación", insistió Font ante Europa Press.

Por su parte, tanto populares como nacionalistas han cargado contra el gobierno local y contra Patricia Rodríguez, apuntando Luisa Sánchez (PP) a la "extrema gravedad" de la situación, enmarcándola en el accidente mortal de Matamá.

Así, ha lamentado que se pretenda "no dar explicaciones ni asumir responsabilidades" pese a los "evidentes indicios" que existen. En la misma línea ha hablado Xabier Pérez Igrexas (BNG), lamentando que el gobierno local lleve más de 500 días "sin dar explicaciones", solicitando a los socialistas que asuman su responsabilidad política por no haber precintado la atracción.