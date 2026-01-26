Detenido en Vigo el cuarto participante en el asalto a un nonagenario en su casa de Coruxo

La Policía Nacional detuvo el pasado día 18 de enero al cuarto integrante de una banda que había asaltado a un nonagenario en su vivienda de Coruxo y al que maniataron, golpearon y amenazaron para sustraerle 20.000 euros en efectivo y su tarjeta bancaria con la clave de desbloqueo.

Según ha informado el cuerpo policial en un comunicado, el arrestado se encontraba en busca y captura y fue localizado gracias a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, que lo identificó mientras circulaba por la vía pública.

Así, la Policía Nacional pone fin a una investigación que arrancó tras el asalto el pasado 15 de julio por parte de cuatro encapuchados al domicilio de la víctima y, tras intimidarlo con un arma de fuego y un cuchillo, lo ataron en una silla y lo agredieron hasta que entregó el dinero y su tarjeta bancaria.

Posteriormente, los implicados trataron sin éxito de sacar dinero en un cajero cercano y días después regresaron a las inmediaciones de la vivienda para sustraer una furgoneta con maquinaria de obra, que apareció abandonada con numerosos desperfectos en el parque forestal de Coruxo.

Tres de los miembros de la banda fueron detenidos el pasado mes de agosto. En el registro de la vivienda en la que fueron arrestados, encontraron efectos que relacionaban a este cuarto autor con los hechos.

Tras su detención, fue puesto a disposición judicial y ha sido ingresado en un centro penitenciario. Se le imputan los delitos de robo con violencia e intimidación en casa habitada, estafa en grado de tentativa, robo/hurto de uso de vehículo y pertenencia a grupo criminal.