La borrasca obliga a suspender el transporte de ría en Vigo

Las malas condiciones meteorológicas han llevado a suspender de nuevo el transporte de ría en Vigo, donde solo han operado algunas conexiones a primera hora entre la ciudad olívica y los puertos de Cangas y Moaña.

Tal y como informa Europa Press, el servicio a Cangas se estuvo operando cada media hora entre las 07:00 y las 10:00 horas, y ha quedado cancelado desde esa hora; mientras que, desde las 10:30 horas, han quedado suspendidas todas las salidas de la ruta Vigo-Moaña.

La provincia de Pontevedra está afectada por aviso naranja en el litoral, debido a lluvias, viento y oleaje; y la alerta es roja en el interior de la provincia por lluvias. Esta situación ha provocado que un total de 16 municipios recibieran en la tarde del domingo un mensaje de "ES-Alert" ante el riesgo de inundaciones e incidencias asociadas a las lluvias intensas previstas. En él se pedía a los ciudadanos evitar desplazamientos innecesarios, y alejarse de ríos, torrentes y zonas inundables.