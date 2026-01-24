Ofrecido por:
La lluvia se asienta en Vigo en pleno temporal
Las probabilidades de precipitación en la ciudad, según la predicción de Meteogalicia, son del 95% en toda la jornada
Te puede interesar: Pontevedra, la provincia de Galicia con más emergencias registradas por la borrasca Ingrid
Vigo no escapa de la lluvia que viene aparejada al temporal. La ciudad olívica presenta para hoy, según los pronósticos de Meteogalicia, una probabilidad del 95% a lo largo de todo el día, por lo que tocará sacar a pasear el paraguas en caso de salir de casa.
En cuanto a las temperaturas, serán normales para enero, ascendiendo moderadamente las mínimas hasta los 6 grados y las máximas hasta los 13 grados.
El cielo presentará una alternancia de momentos muy nublados con nubes y claros.
La calidad del aire, por su parte, será favorable en general, consolidando la tendencia de las últimas predicciones del instituto meteorológico autonómico.