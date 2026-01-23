Ofrecido por:
El tiempo en Vigo: Lluvia y más lluvia, sin previsión de un cambio de tónica
Habrá chubascos generalizados y precipitaciones que, puntualmente, podrán ser muy fuertes y acompañadas de viento
Llega el fin de semana, pero el tiempo no acompañará en absoluto. Se prevén más lluvias que, en el transcurso de estos días, podrían ser puntualmente fuertes y acompañadas de fuerte viento. En el mar seguirá activa la alerta roja por oleaje.
Así, para hoy viernes la tónica será la misma que la de los días anteriores: Precipitaciones persistentes puntualmente y generalizadas en forma de chubascos. Las temperaturas oscilarán entre los seis grados de mínima y los 10 de máxima.
Para mañana sábado los termómetros se recuperarán ligeramente hasta marcar los ocho y los 13 grados. Los cielos seguirán nublados y se producirán lluvias, por lo que no se podrán soltar los paraguas.
Para el domingo se esperan pocos cambios. Eso sí, las temperaturas seguirán subiendo: Llegarán a los 11 de mínima y a los 14 de máxima.