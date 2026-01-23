El tiempo en Vigo: Lluvia y más lluvia, sin previsión de un cambio de tónica

Llega el fin de semana, pero el tiempo no acompañará en absoluto. Se prevén más lluvias que, en el transcurso de estos días, podrían ser puntualmente fuertes y acompañadas de fuerte viento. En el mar seguirá activa la alerta roja por oleaje.

Así, para hoy viernes la tónica será la misma que la de los días anteriores: Precipitaciones persistentes puntualmente y generalizadas en forma de chubascos. Las temperaturas oscilarán entre los seis grados de mínima y los 10 de máxima.

Para mañana sábado los termómetros se recuperarán ligeramente hasta marcar los ocho y los 13 grados. Los cielos seguirán nublados y se producirán lluvias, por lo que no se podrán soltar los paraguas.

Para el domingo se esperan pocos cambios. Eso sí, las temperaturas seguirán subiendo: Llegarán a los 11 de mínima y a los 14 de máxima.