El temporal se lleva por delante varios paneles en los astilleros: Vigo, la más afectada por Ingrid

Las previsiones se han cumplido y parece que Ingrid ha asolado con fuerza Galicia y, concretamente, Vigo, en donde se ha registrado un mayor número de incidencias relacionadas con el temporal.

En la ciudad olívica se han contabilizado 13 incidentes, entre ellos, apagones, desplomes de tejados o, como se puede ver en las imágenes, vuelo de paneles en la zona de los astilleros, presumiblemente, de alguna de las obras o de la propia estructura. Alejandro García registraba una de las imágenes más impactantes de la jornada.

Pero no fue la única. Según el 112 -en una información recogida por Europa Press-, un particular alertaba del desplome del tejado de un almacén sobre una vivienda. Con todo, no hubo que lamentar daños personales. El aviso se produjo a las 06:14 horas.

Vecinos alertaron también de un apagón en la zona de García Barbón, probablemente, derivado del temporal. Cerca de este punto, en Sanjurjo Badía, la Policía Local procedió a acordonar una zona por la caída de una valla y varios enseres.

Valla caída en Sanjurjo Badía. Mauro Picatoste

A primera hora de la mañana, además, la lluvia, acompañada puntualmente de granizada, sorprendía a decenas de trabajadores que se apeaban en la estación de Vialia para ir a trabajar.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.